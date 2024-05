Terribile lutto | tifosi del Napoli in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024), il mondo azzurro scosso dalla sua scomparsa: il matrimonio con l’attaccante destò grande interesse nell’opinione pubblica. Quella che si concluderà oggi contro il Lecce al “Maradona” non è stata una stagione positiva per il. Gli ormai ex campioni d’Italia non solo non sono riusciti a difendere lo scudetto ma rischiano anche di restare fuori dalle coppe europee, non centrando la qualificazione neppure a quelle “minori” come Europa League o Conference League. Nessuna squadra scudettata, dal 2000 ad oggi, ha fatto peggio degli azzurri, al momento decimi in classifica a quota 52 punti. Lo stadio Maradona – IlVeggente.it (Ansa)Un’annata iniziata tra mille dubbi – la scelta del presidente De Laurentiis di affidarsi a Rudi Garcia, reduce da un’esperienza non esaltante in Arabia Saudita, per sostituire il dimissionario Spalletti aveva convinto in pochi già all’epoca – e che terminerà senza titoli e in una posizione anonima in graduatoria.