Telemeloni | l’ironia della Premier che cambia nome agli appunti di Giorgia Sfida alla Schlein Conte e il costoso superbonus

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 26 maggio 2024) ROMA – La prendevano in giro accusandola di aver occupato la tv. E lei rispondendosua rubrica: non più gli ‘di’, ma la ribattezza provocatoriamente ‘’, con tanto di scritta in sovrimpressione. “L’unicaè questa – esordisce – il resto sono fake news. Il problema non è che ci L'articolo proviene da Firenze Post. .