Tel Aviv | polizia disperde manifestanti

(Di domenica 26 maggio 2024) 4.00 Ladi Telè intervenuta nella notte perre un gruppo diche aveva organizzato un sit-in in Piazza della Democrazia, bloccando il traffico sulla vicina Via Kaplan. I, riporta Time of Israel, chiedevano un accordo sulla liberazione degli ostaggie la rimozione del governo del premier Netanyahu. Ieri sera i dimostranti avevano marciato lungo Via Begin per unirsi alle famiglie degli ostaggi con slogan: "Il governo si è arreso.La gente li riporterà a casa".

I manifestanti di Tel Aviv hanno acceso diversi fuochi in Kaplan Street, nei pressi del ministero della Difesa, che sono stati rapidamente spenti dalla polizia con estintori. Lo riferisce Haaretz aggiungendo che la polizia ha usato la forza per allontanare i manifestanti mentre gli speaker del corteo cercavano di riprendere il controllo. quotidiano

