Tadej Pogacar vince il Giro d’Italia 2024 | quanto ha guadagnato in tutto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 26 maggio 2024) Come da pronosticoPocagar è il trionfatore del. Il 25enne sloveno non ha deluso le aspettative della vigilia dominando in lungo e in largo la 107esima edizione della corsa, conclusa con la passerella ai Fori imperiali. Il 25 sloveno ha divorato la gara sin dalla partenza senza lasciare nemmeno le briciole agli avversari e tenendo indosso la Maglia rosa dalla seconda alla 21esima tappa fino all’arrivo del traguardo di Roma, con un distacco di 10 minuti dal secondo in classifica. La vittoria diDopo l’arrivo all’ultima tappa, vinta in volata dal belga Tim Merlier sul friulano Jonathan Milan, la supremazia disull’edizionedella Corsa rosa è diventata ufficiale. Sullo sfondo del Colosseo, il 25enne capitano della UAE Emirates ha ricevuto per la sua prima volta il “Trofeo senza fine” dalle mani del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del patron di Rcs e del, Urbano Cairo.