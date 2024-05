Susanna Ceccardi aggredita all' università | prima gli insulti - poi rischia le botte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) È ufficiale: ormai siamo a un punto di non ritorno in tema di Gaza-deliri. L'escalation di violenze (fisiche e verbali), firmate dal terribile combinato disposto centri sociali-propal, avrà mai fine? Chissà. Dopo il blitz degli antagonisti davanti all'di Torino contro l'europarlamentare leghista Silvia Sardone, ecco il bis - ieri a Prato - ai danni della collega di partito (a Bruxelles). Nella città toscana, tra le file dei contestatori, sono spuntati cartelli del tipo “Gesù trans morto per la nostra libertà” e “Scuole chiuse per il Ramadan, non per Natale”. L'odio per le nostre radici e la nostra cultura da parte dell'antifascismo militante tutto proteste e okkupazioni, ormai, non ha più confini. «Quando ho visto i contestatori, li ho avvicinati per cercare un confronto e comprendere il loro punto di vista. Purtroppo sono stata subissata die un manifestante avrebbe voluto aggredirmi fisicamente.