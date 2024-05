Sui treni torna il relax per riscoprire l' Italia | ecco che cosa cambia a bordo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Offrire un servizio calibrato per un turismo di qualità, sostenibile e attento ale ricchezze del territoriono. Questo l'obiettivo di FSTuristicini, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, nata con la missione di proporre un'offerta di servizi ferroviari espressamente pensati per un turismo lento, che possa vivere il viaggio in treno come un momento integrante della vacanza, elemento di qualità dell'esperienza turistica complessiva. Dopo il debutto dell'Espresso Cadore nella stagione invernale, che collega Roma Termini a Cortina D'Ampezzo, FSTuristicini continua a promuovere per l'estate un turismo orientato alla scoperta delle ricchezze del territoriono arricchendo la flotta con l'Espresso Versilia e l'Espresso Riviera. Il primo condurrà verso alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi proseguire verso Pisa e le splendide spiagge della Versilia.