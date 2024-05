Stoltenberg - ' Pechino alimenta la guerra in Europa'

(Di domenica 26 maggio 2024) "La Cina afferma di voler mantenere buoni rapporti con l'Occidente. Allo stesso tempo,lain. Non si possono avere entrambe le cose": lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, in un'intervista all'edizione domenicale del quotidiano tedesco Welt. "C'è un chiaro aumento delle vendite di parti di macchinari, microelettronica e altre tecnologie che Mosca utilizza per produrre missili, carri armati e aerei da utilizzare contro l'Ucraina", ha aggiunto. In questo modo, la Cina sta mettendo a repentaglio la cooperazione con i Paesi occidentali, scrive il giornale.ha inoltre invitato i Paesi della Nato a fornire un sostegno maggiore a Kiev: "Non è troppo tardi perché l'Ucraina vinca. Dobbiamo inviare più armi e munizioni all'Ucraina, compresi sistemi antiaerei e armi a lungo raggio", ha affermato. In vista dell'incontro dei ministri degli Esteri della Nato giovedì e venerdì prossimi a Praga,ha poi affermato che "non ci sono piani per estendere l'ombrello di difesa aerea della Nato all'Ucraina".

