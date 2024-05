Sto bene dove sto Tajani smentisce tutto | a cosa si riferisce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) Antonioè un veterano in Unione Europea. Prima due volte vicepresidente della Commissione europea, poi presidente del Parlamento europeo, e ancora vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Il vicepremier italiano, come tanti altri leader dei maggiori partiti italiani, si è candidato alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, pur sapendo che non lascerà il suo incarico di ministro degli Esteri per assumere la carica di europarlamentare. Promessa che solo Matteo Renzi, in caso di vittoria, ha voluto fare. E se qualcuno pensava al segretario di Forza Italia come al prossimo successore di Ursula von der Layen, ci ha pensato il diretto interessato – ospite dello studio di Rete 4 di Zona Bianca – a smentire categoricamente la possibilità: “Sto benissimosto, a fare il ministro degli Esteri, e a utilizzare tutta la mia esperienza trentennale in campo europeo al servizio dell'Italia”.