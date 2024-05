Stile ’Neo Sports Cafè’ Ecco la Honda CB125R Aggressiva con stile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Compatta e al tempo stesso slanciata, sicuramente essenziale, lamantiene il perfetto mix tra meccanica ed estetica, leit motiv di tutta la gammaCafé’ di cui la versione da 1000 cc è la maggiore esponente. Per il 2024, il comparto stilistico e la dotazione di serie si arricchiscono con l’aggiunta di uno schermo TFT a colori. Una moto, insomma, che guarda al presente e punta dritto sul futuro. Nell’estetica e ovviamente nella prestazione. Il nuovo display offre al pilota la scelta fra tre layout di visualizzazione dei parametri di velocità e contagiri, mostrando informazioni su consumi e marcia inserita. Inoltre, è possibile scegliere il numero di giri ai quali si attivano i LED del punto di cambiata. La navigazione delle funzioni del display è operata tramite l’intuitivo blocchetto comandi di nuova generazione. Dura e pura, ha carattere da vendere, come i giovani che la scelgono come prima moto per entrare nel mondo a due ruote.