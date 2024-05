Stabilimenti balneari - nuovi rincari sotto l’ombrellone | +4,6% a giugno rispetto allo scorso anno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024) La stagione estiva è alle porte e per milioni di italiani è tempo di fare i conti ancora una volta con il caro-vacanze. Una delle prime analisi arriva dal centro studi Ircaf, l’Istituto ricerche consumi, ambiente e formazione. L’indagine ha preso in considerazione il costo di un ombrellone e due lettini nella settimana di inizio stagione, quella che va dall’11 al 17. Per avere una stima attendibile dei costi che le famiglie italiane si apprestano ad affrontare, l’Ircaf ha svolto l’indagine su un campione di 60dislocati in alcune delle più rinomate località turistiche italiane. Il risultato della ricerca è il seguente: il costo medio nazionale per un ombrellone e due lettini in un giorno festivo è di 21,67 euro, in aumento del 4,6%al 2023.