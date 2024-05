Sessanta anni di arte e ricerca Festa con Dj Thor e Mariani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Le opere d’si fondono con la musica in un viaggio etnico e sciamanico narrato dalla console di Dje dal pianoforte del compositore Mario. Con Oltre l’orizzonte, oggi alle 17.30 la galleria d’Zamagni di Rimini spegnerà 60 candeline. Un compleanno in grande stile che Paola e Gianluca Zamagni hanno deciso di festeggiare promuovendo l’in tutte le sue forme, da quella mostrata nella galleria ai ritmi e alle note di Andrea Schianini, inDj, e Mario. I visitatori potranno immergersi esplorando 22 opere inedite della galleria realizzate da una visione condivisa tra Gianluca Zamagni e. Il concept nasce dall’idea di associare un brano musicale per ogni artista come fonte di ispirazione per la creazione di un’opera. I brani pensati e selezionati da Andrea Schianini sono rappresentativi di uno sguardo oltre l’orizzonte, un viaggio ad oriente, che evoca luoghi esotici e nascosti, tra suoni ancestrali, sabbia e sciamani.