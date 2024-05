Serie A | l’Empoli si salva allo scadere Il Frosinone scende in Serie B tra le lacrime

(Di domenica 26 maggio 2024)batte 2-1 la Roma nell’ultima giornata dellaA e sicon il successo. Ilperde in casa per 1-0 contro l’Udinese e retrocede inB con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. Ilchiude a 35 punti ed è terz’ultimo, a una lunghezza da Cagliari e Empoli (36) e due dall’Udinese (37).-Udinese 0-1 Ilallenato da Di Francesco gioca una buona gara ma subisce al 76? il gol di Davis, il primo inA. La gara viene giocata a viso aperto da entrambe le squadre con i padroni di casa pericolosi al 18? e 19?, ma Okoye è decisivo prima sulla conclusione di Zortea, poi sul colpo di testa ravvicinato di Okoli. Il brivido più intenso arriva al minuto 40?: Soulé su punizione centra la traversa.

Frosinone , 26 maggio 2024 - Allo Stirpe Frosinone e Udinese si giocano la permanenza in Serie A. I ciociari sono al 16 posto in classifica con 35 punti, i friulani sono sotto di due lunghezze; dietro di loro, pronto all'eventuale sorpasso all'ultima curva in caso di vittoria contro la Roma, c'è ... sport.quotidiano

(Adnkronos) – L' Empoli batte 2-1 la Roma nell'ultima giornata della Serie A e si salva con il successo allo scadere . Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede in Serie B con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. Il ... periodicodaily

Basket playoff Serie A, la Virtus Bologna vince anche gara 2: battuta Venezia - Basket playoff serie A, la Virtus Bologna vince anche gara 2: battuta Venezia - Basket playoff serie A, la Virtus Bologna vince anche gara 2: battuta Venezia. – Dopo l’inizio delle due serie di semifinali, i playoff di serie A di basket proseguono senza sosta con le seconde parti ... tag24

Utimi verdetti della Serie a: il Frosinone in Serie B, Empoli e Udinese salve. Solo 5 italiane in Champions - Utimi verdetti della serie a: il Frosinone in serie B, Empoli e Udinese salve. Solo 5 italiane in Champions - E' il Frosinone la terza squadra retrocessa in serie B dopo Sassuolo e Salernitana, secondo il verdetto delle partite serali dell'ultima giornata che vedono invece la salvezza dell'Udinese, vittorioso ... ansa

Udine festeggia la salvezza con caroselli e cori in centro - Udine festeggia la salvezza con caroselli e cori in centro - Caroselli di auto in centro citta' a clacson spiegati, brindisi, cori, botti e persino qualche fuoco d'artificio nei giardini e nei cortili di ... sportmediaset.mediaset