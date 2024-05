Serie A calcio 2024 | classifica finale e verdetti Scudetto - qualificate a Champions League ed Europa Leagu - retrocesse in Serie B

Il Lecce ha pareggiato 0-0 a Napoli nell’ ultima giornata del campionato di Calcio di serie A. Il Lecce ha conquistato la meritata salvezza due settimane fa, il Napoli non solo lascia il titolo di campione d’Italia e lo scudetto ma non si qualifica neppure per una coppa europea. Per la prossima ... noinotizie

Bergamo, 26 mag. (Adnkronos) - L'inarrestabile Atalanta, dopo il successo in Europa League, festeggia al meglio in casa contro il Torino, cala il tris, vince 3-0, e si regala il momentaneo quarto posto in Serie A con 69 punti, superando il Bologna fermo a 68 e quinto, d portandosi a -2 dalla Juve ... liberoquotidiano

Bergamo, 26 mag. (Adnkronos) – L’inarrestabile Atalanta, dopo il successo in Europa League, festeggia al meglio in casa contro il Torino, cala il tris, vince 3-0, e si regala il momentaneo quarto posto in Serie A con 69 punti, superando il Bologna fermo a 68 e quinto, d portandosi a -2 dalla Juve ... calcioweb.eu

Frosinone in Serie B, Empoli batte Roma allo scadere e si salva - Frosinone in serie B, Empoli batte Roma allo scadere e si salva - L'Empoli batte 2-1 la Roma nell'ultima giornata della serie A e si salva con il successo allo scadere. Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede in serie B con Salernitana e ... adnkronos

De Rossi diretta: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Empoli-Roma - De Rossi diretta: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Empoli-Roma - Le parole dell'allenatore giallorosso a conclusione dell'ultima partita di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport

Frosinone-Udinese diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Frosinone-Udinese diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Di Francesco e Cannavaro ... corrieredellosport