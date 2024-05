Senna | tutte le curiosità sul film documentario sul grande pilota di Formula Uno

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono trascorsi esattamente 30 anni dal tragico incidente al Gran Premio di San Marino che costò la vita ad Ayrton, ma il ricordo del campione è più vivo che mai e non solo fra gli appassionati di automobilismo. Chi non conosce le sue gesta? Fra i più grandi piloti di tutti i tempi,è stato anche un personaggio del jet-set internazionale, spesso sulle copertine dei giornali di cronaca rosa per gli amori con star altrettanto famose. Il più noto di tutti? Certamente quello con la bellissima Carol Alt, super modella degli anni ’80. Nella prima serata di Domenica 26 Maggio, Tv8 lo ricorda con ilbiografico, unche ne ripercorre la carriera straordinaria e le tappe salienti della vita privata.