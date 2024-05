Se le censure sono queste - Mentana sotterra la sinistra sul tele-bavaglio

(Di domenica 26 maggio 2024) Il direttore del Tg La7 Enricoal Festival della Tv a Dogliani torna sul caso mancato duellovisivo in vista delle europee 2024. "Confronto Schlein-Meloni? Io lo avrei condotto volentieri, ma non escludo di farlo. Per il 6 e 7 giugno ho invitato tutti i leader. Io non escludo che si faccia. L'errore di base è stato aspettare la par condicio". Cosìha poi ricordato che i confronti finali "non spostano" voti e ha bollato l'idea della premier Giorgia Meloni di scrivere solo 'Giorgia' sulla scheda per le elezioni europee come "populista". "La va o la spacca della Meloni sul Premierato? Ricorda la sfida di Renzi (referendum 2016, ndr) - ha aggiunto-. Renzi non aveva fatto i conti con la sua opinione pubblica, per Meloni, invece, la battaglia è più contendibile". Si parla ancora di Rai e, citando il casoi di Antonio Scurati, di presunta censura: "Scurati? Probabilmente un dirigente scemo ha deciso di non pagarlo e lui non c'è più andato.

Enrico Mentana sotterra la sinistra su Rai-Scurati: "Se queste sono censure..." - Enrico mentana sotterra la sinistra su Rai-Scurati: "Se queste sono censure..." - Il direttore del Tg La7 Enrico mentana al Festival della Tv a Dogliani torna sul caso mancato duello televisivo in vista delle europee 2024. iltempo

Mentana: “Il duello Meloni-Schlein Non escludo di farlo. Quella della destra in Rai non è diversa dalle occupazioni precedenti” - mentana: “Il duello Meloni-Schlein Non escludo di farlo. Quella della destra in Rai non è diversa dalle occupazioni precedenti” - “Il confronto in tv tra Schlein e Meloni Non escludo di farlo, non è ancora finito il tempo”. Enrico mentana rilancia la possibilità del faccia a faccia bloccato sulla Rai. Lo fa intervenendo al Fest ... ilfattoquotidiano

Enrico Mentana e il contratto in scadenza con La7: “O rinnovo, o il mio futuro è ai giardinetti” - Enrico mentana e il contratto in scadenza con La7: “O rinnovo, o il mio futuro è ai giardinetti” - Enrico mentana al Festival della tv di Dogliani ha parlato del suo futuro in tv. Il contratto con La7 scadrà il 31 dicembre 2024, il direttore del Tg ha scherzato sul fatto che presto compirà 70 anni. fanpage