Scuola - ultimi giorni amari La preside del Verri lascia | Ragazz - ho fiducia in voi

(Di domenica 26 maggio 2024) Si sta concludendo in un clima di tensione e tanta amarezza l’anno scolastico all’Ipcdi Busto Arsizio. Un anno scolastico difficile, costellato di problemi e polemiche, fino al testo offensivo nei confronti dellaBarbara Pellegatta (nella foto) esposto nel mese di aprile all’ingresso, acuendo la tensione. La dirigente neiscorsi ha comunicato con una lettera sul sito dellale sue dimissioni. Nel giro di poche ore sono arrivate anche le dimissioni della viceAntonella Ammirati e delnte del Consiglio d’Istituto. Senza vertici dunque in attesa che l’Ufficio scolastico territorio nomini un reggente. Nel clima di tensione l’exha ricevuto la solidarietà di 80 docenti che hanno scritto una lettera al Provveditore e della sezione provinciale della Anp (associazione nazionale dirigenti pubblici). Una vicenda indubbiamente che scuote il mondo scolastico e preoccupa i genitori degli studenti che hanno interpellato sulla vicenda il sindaco Emanuele Antonelli chiedendo un incontro, richiesta accolta, l’appuntamento è per martedì 28 maggio alle 17,30.