Scomparsi e mai trovati In provincia 11 al mese Il 70% sono minorenni La polizia in prima linea

(Di domenica 26 maggio 2024) di Elettra Gullè In quel buco nerofiniti in 138. In pratica 11 al. Uno ogni tre giorni., senza lasciare traccia. Tuttiandati a ingrossare le fila del piccolo esercito delle persone sparite nella nostrae mai più trovate. A mettere nero su bianco i numeri dietro ai quali si nascondono nomi, cognomi e frammenti di vita è la relazione del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, Maria Luisa Pellizzari per l’anno trascorso. I dati del Viminale fotografano un fenomeno in crescita anche dentro i confini della. Nel 2023, per capirsi, le denunce di scomparsastate ben 434 (il numero più alto in Toscana). I ritrovamentistati 296, mentre le persone scomparse e ritrovate mortestate 6: quelle da ritrovare invece138. A sparire nel nulla, per il 67% dei casi,minori, mentre il 26% è costituito da over 65: le due fasce più fragili.