Sarà a corsa a due A Magliano di Tenna sfida Cesetti-Paoloni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Candidato sindaco PietroEtà: 69 anni Professione: Consulente del lavoro e Revisore contabile negli Enti Locali Hobby: musica rock (chitarrista nel periodo studentesco), fotografia, amante degli animali e della natura, tennis e viaggi. Lista ‘Insieme per’, componenti: Federico Bufalini, Enzo Ferracuti, Andrea Fiè, Carlo Fiori, Dario Giustini, Andrea Marziali, Matteo Peschi, Emanuele Terenzi, Monica Tizi e Serena Vecchiotti. Quali sono i motivi della candidatura? "Amo il mio paese. Sin da piccolo ero solito trascorrere le vacanze e le feste dai nonni materni a, mentre la mia famiglia risiedeva a Francavilla d’Ete. E’ importante mantenere la continuità amministrativa per non disperdere l’esperienza, le ottime relazioni instaurate, oltre alla passione di mettersi a disposizione della comunità e per far acquisire avisibilità che merita". Qualela prima cosa da fare per il paese una volta eletto sindaco? "Costituire una Cer (Comunità Energetica Rinnovabile) per consentire risparmi sia alle imprese che alle famiglie, oltre ad agevolare un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica e creare forme innovative di aggregazione e gestione in tale settore.