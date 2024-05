Salone Nautico di Venezia | presentato il battello pneumatico di Med Defense

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 26 maggio 2024) Aldisaràil nuovodel Gruppo Med. Mezzo pensato per i nuclei sommozzatori della Guardia di Finanza. Ormeggiato la mattina del 30 maggio presso lo spazio della GDF – Area Scali. Rhibs, ildel Gruppo Med pensato per la Guardia di Finanza ènell’ambito deldi. Studiato per il nucleo sommozzatori del GFD italiana, l’imbarcazione sarà presente il 30 maggio dalle 11 alle 13 presso lo spazio della GDF – Area Scali. Nello specifico, come chiarisce una nota stampa ufficiale, si tratta di uno dei Rhibs con cui il Gruppo Med si è aggiudicato la gara contrattualizzata nel maggio dello scorso anno (2023). Tutta la fornitura è stata consegnata e collaudata in quattro scaglioni da agosto 2023 a febbraio 2023, con un mese di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale originale.