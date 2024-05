Rossetti ottiene il pass per le Olimpiadi

La rassegna a cinque cerchi di Parigi si avvicina sempre di più e di pari passo la corsa di Gabriele Rossetti verso le Olimpiadi è pronta ad entrare definitivamente nel vivo. Il tiratore di Ponte Buggianese, laureatosi campione olimpico nella specialità skeet a Rio 2016, non ha ancora ufficialmente conquistato il pass per i giochi olimpici e il prossimo appuntamento potrebbe rivelarsi decisivo. sport.quotidiano

Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti andranno alla ricerca dell’ultimo pass olimpico diretto non nominale nello skeet maschile: è questo il principale motivo d’interesse per l’Italia agli Europei 2024 di tiro a volo di Lonato, anche se in caso di mancata qualificazione è già aritmeticamente certo il pass olimpico nominale attraverso il ranking per Gabriele Rossetti. oasport

Non arrivano pass olimpici per l’Italia della canoa sprint nella prima giornata del Preolimpico in corso a Szeged. Non ci sono andati troppo lontani Manfredi Rizza e Tommaso Freschi, che nel K2 500 hanno chiuso in quarta posizione la finale che garantiva un unico pass per i prossimi Giochi di Parigi 2024.

