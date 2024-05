(Di domenica 26 maggio 2024) La sconfitta dellanell`ultima giornata di campionato, è indolore per i gialloche già sapevano di non rientrare tra le possibili.

I Diffidati di Empoli-Roma , match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione giallorossa guidata da Daniele De Rossi non ha più obiettivi dato che, in seguito alla vittoria sul Genoa, si è matematicamente classificata al sesto posto. A ... sportface

Atalanta scusaci , abbiamo dubitato di te. 3-0 al Torino e la Roma si fa una bella Europa League . L’ Atalanta vince 3-0, Roma in Europa League L’ Atalanta il biscottone se l’è mangiato sul far della sera. Tra pappine al Torino , quarto posto in classifica e la Roma di De Rossi (caso mondiale di ... ilnapolista

“La differenza la fanno tante cose nel calcio. Non dobbiamo dirci ‘bravi’ per aver fatto una partita seria, perché ci sono troppe cose da migliorare: l’attenzione difensiva, i troppi contropiedi concessi e i pochi tiri. Non calciare in porta non è normale con tutti questi spazi in ripartenza“. Lo ... sportface

DE ROSSI: "SO COSA DEVO MIGLIORARE" - DE rossi: "SO COSA DEVO MIGLIORARE" - Così Daniele De rossi alla vigilia dell'ultima partita stagionale del Castellani contro l'Empoli. Sulle condizioni di Dybala: "Paulo si è allenato con continuità e potrebbe giocare questa partita". servizitelevideo.rai

DE ROSSI: "DOBBIAMO MIGLIORARE" - DE rossi: "DOBBIAMO MIGLIORARE" - "Ci sono troppe cose da migliorare". Lo ha detto Daniele De rossi dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Empoli. "Non si può prendere una rete del genere, mi fa male, non volevo chiudere così la stagione" ... servizitelevideo.rai

Nuovo derby nella Capitale: Roma e Lazio si sfidano per il bomber - Nuovo derby nella Capitale: roma e Lazio si sfidano per il bomber - roma e Lazio potrebbero presto entrare in rotta di collisione ... puntino gli stessi obiettivi e ciò potrebbe verificarsi anche nelle prossime settimane. De rossi e Tudor (LaPresse) – calciomercato.it ... calciomercato