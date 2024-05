Roland Garros - esordio facile per Alcaraz

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Avvio semplice per Carlosal. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del seeding, si è imposto facilmente in tre set sull'americano J.J. Wolf, numero 107 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-1. Avanza, senza troppi problemi, anche il russo Andrey Rublev, numero 6 del mondo, che ha superato in quattro set il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 6-3, 7-5. Vince all'anche il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del seeding, che ha superato in tre set l'americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4.