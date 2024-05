Roland Garros 2024 - Day 1 | Bronzetti e Osaka aprono lo Chatrie - Alcaraz torna tra mille interrogativi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Antipasti terminati, la stagione tennistica è pronta a entrare nel vivo. Nel giro di due mesi, Wimbledon e Giochi Olimpici, il tutto tra Parigi e Londra. Si parte con il secondo Slam stagionale, e se da un lato Iga Swiatek è la netta favorita per il quarto trionfo nella capitale francese, in campo maschile questa si presenta come una delle edizioni meno scontate degli ultimi 20 anni o quasi. Un totale di 40 partite in questa giornata inaugurale, con quattro azzurri impegnati. IL PROGRAMMA SULLOR La prima delle tre domeniche di tennis sul Philipper verrà aperta anche da una rappresentante dell’Italtennis, ovvero Lucia, opposta a Naomi. Finora un rientro alle competizioni graduale per la nipponica, che si presenta in una Parigi in cui ha sempre faticato anch prima della pausa maternità. La quattro volte vincitrice Slam non è mai andata oltre il terzo turno in Francia ma chiaramente parte con i favori del pronostico contro unareduce dall’incredibile ko patito nei quarti di Rabat dal 5-0 avanti al terzo (con match point) contro Peyton Stearns.