Roberto Benigni - lo show con Papa Francesco | Facciamo insieme il campo largo A San Pietro Meloni con la figlia

(Di domenica 26 maggio 2024) «Bambini pregate per noi, pregate per i genitori, pregate per la pace». Partono subito gli applausi per ila queste parole. In piazza Sanci sono i bambini della Giornata.

Piccole voci per un grande coro: il Piccolo coro Magiche voci di Torino alla Giornata Mondiale dei Bambini con il Papa [FOTO] - Piccole voci per un grande coro: il Piccolo coro Magiche voci di Torino alla Giornata Mondiale dei Bambini con il papa [FOTO] - “La Giornata Mondiale dei Bambini ci ha raccontato Davide- del Piccolo Coro Magiche Voci di Torino-, è stata un'occasione preziosa, abbiamo incontrato oltre mille coristi della Galassia, ci siamo ... torinoggi

