Rispunta la protesta dei trattori | Agricoltura - momento drammatico

(Di domenica 26 maggio 2024) Quasi 400parcheggiati a bordo strada con tanto di bandiera italiana in gran parte della nostra provincia per manifestare contro le istituzioni che, secondo loro, non hanno fatto nulla per risolvere i problemi del settore agricolo e di tutti i consumatori. Dopo le proteste della categoria nei primi giorni di febbraio e che hanno visto gli agricoltori in piazza con i loro, la manifestazione si è ripetuta ieri. Unatranquilla, che anche in questo caso di è svolta in modo autonomo, senza la presenza di nessuna sigla sindacale o associazione, organizzata dal comitato ‘Orgoglio Agricolo’. "Inla situazione sta diventando drammatica. Tutto il comparto è in crisi – spiega il portavoce del comitato Federico Tiberi 40 anni, titolare assieme al padre Giuseppe di un’azienda agraria con sede a Ca’ La Lagia di Urbino- L’allevamento è diventato quasi inesistente, trovare una stalla è ormai difficile ma tra costi e ricavi siamo quasi al punto che i guadagni sono sotto lo zero.