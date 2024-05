Rigenerazione urbana con sei milioni di fondi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Uno dei progetti avviati in città che cambierà volto al territorio è il Parco dello Sport. Si tratta di un piano con investimenti Pnrr per 5di euro (più oltre un milione di finanziamento pubblico), inserito nella misura dei "progetti di". Il parco dedicato agli sportivi sorgerà nei prossimi mesi in via Vespucci e sarà il collegamento tra le strutture esistenti, con nuove attrezzature sportive, funzioni e servizi. Il parco include il campo da calcio Cereda, di recente riqualificazione, la piscina (a lungo attesa dai cesanesi dopo il fallimento dell’impianto anni fa: ora tutte le pratiche per la realizzazione stanno finalmente per essere concluse), un campo multisport e un nuovo terreno da rugby, disciplina cara a Cesano, dove milita la storica squadra. I lavori procedono con la bonifica di circa 5.500 metri cubi di un vecchio cumulo di terreno che deve essere diviso, separato in frazioni e portato in discarica.