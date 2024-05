Restaurata la chiesa di San Filippo Neri | diverrà polo culturale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Una piccolarurale dedicata a Sancostruita nel 1724 nelle campagne di Mezzanotte, che nel corso dei secoli è diventata inagibile per il crollo parziale della volta e delle lesioni alle strutture portanti, è tornata all'antico splendore grazie a un intervento di restauro e oggi alle 17.30 si svolgerà l'inaugurazione. Fatta erigere dalla nobile famiglia pergolese Ferranti, ora appartiene all'imprenditore Luca Angelucci, che ha dato vita ai lavori finanziati in parte dalla Regione Marche. A curare l'intervento, il gruppo composto dagli architetti Eleonora Fanesi e Marco Sciamanna e dall'ingegner Sergio Sciamanna. L'obiettivo è stato recuperare il bene e valorizzarlo attraverso la fruizione pubblica, individuando partner per la gestione del bene come le associazioni 'Palazzo Bruschi', 'Mezzaria' e 'Casa Sponge'. Quest'ultima ha curato un'installazione artistica con dipinti di Angelo Bellobono che potrà essere ammirata oggi.