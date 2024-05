Real Madrid-Panathinaikos oggi in tv | programma - orario e diretta finale Eurolega 2023 2024 basket

(Di domenica 26 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, valida comedell’di. Tutto pronto per l’attodella massima competizione europea, a completare un’edizione quanto mai spettacolare per il livello generale molto alto degli interpreti in campo. Ad affrontarsi sono due squadre che hanno superato brillantemente la semi: i Blancos hanno avuto la meglio sull’Olympiacos nel remake delladella passata stagione, grazie a un primo tempo chiuso sul +19, vantaggio poi mantenuto in gran parte nella ripresa grazie a una fase difensiva di spessore che ha contenuto il ritorno avversario. I greci, invece, dopo un primo tempo equilibrato, hanno superato il Fenerbahce con un bell’allungo nel secondo tempo, soprattutto tenendo a 7 punti i turchi nel terzo quarto: il, ora, sogna di tornare al trionfo continentale a 13 anni dall’ultima affermazione.

Berlino (Germania), 24 maggio 2024 – Saranno il Panathinaikos e il Real Madrid a sfidarsi domenica alle 20, alla Uber Arena di Berlino, per conquista dell’Eurolega 2024. Nella prima semifinale – iniziata con un cospicuo ritardo per via di alcuni scontri tra tifosi del Fenerbahce e del Panathinaikos – sono stati gli ellenici ad avere la meglio per 73-57. sport.quotidiano

Cambiano le stagioni e gli avversari ma non l’esito delle Final Four, con il Real Madrid che battendo 87-76 l’Olympiacos si è garantito la possibilità di tornare in finale per vincere il secondo titolo continentale consecutivo. infobetting

