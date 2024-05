Qui Pianese L’ora delle scelte Tanti corteggiatori per bomber Mignani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Conquistata meritatamente la promozione, lasta lavorando per allestire la squadra che la prossima stagione scenderà sui campi della Lega Pro. Se sulla panchina bianconera sarà ancora seduto il tecnico Fabio Prosperi, probabile che rimanga sull’Amiata anche lo zoccolo duro della rosa (8-9 effettivi). L’ottima stagione disputata ha comunque, inevitabilmente, acceso i riflettori su diversi giocatori: Guglielmo, classe 2002, con le sue 20 reti, ha suscitato, stando ai rumors, l’interesse di club di C e anche del Cittadella, in cadetteria. Anche sul portiere Andrea De Fazio, 2004, sembrano essere piombati club di D che di come Albinoleffe, Casertana e Renate, stando a Tc. Anche Luca Lulli, classe 1991, è in attesa di conoscere il proprio futuro. Sul mediano, per Notiziario, Avezzano e Vigor Senigallia (Serie D, girone F). .