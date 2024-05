Quarta Repubblica - gli ospit - i temi e le anticipazioni di lunedì 27 maggio 

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 maggio 2024 Questa sera, lunedì 13 maggio 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, ... tpi