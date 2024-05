Quante volte Cannes ha premiato l’intero cast femminile di un film come per Emilia Pérez?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 26 maggio 2024) Non è la prima volta che il Festival diha reso omaggio aldi un. Propriosuccesso all’edizione del 2024 che ha visto una Palma d’Oro condivisa tra tutte le attrici didi Jacques Audiard. Si tratta dell’interprete trans Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Adriana Paz e Selena Gomez. Già trelo scenario si è ripetuto. Alle soglie della vita (fonte: MUBI)Nel 1958 la Palma d’Oro collettiva è andata alle svedesi Bibi Andersson, Eva Dahlbeck, Barbro Hiort af Ornäs e Ingrid Thulin per ilAlle soglie della vita di Ingmar Bergman. Un dramma incentrato sulla maternità, vista con gli occhi di tre donne. La prima, Cecilia abortisce spontaneamente in sala parto. La seconda, invece, attende con gioia la nascita del suo bambino. Mentre l’ultima, una ragazza non sposata, non ha intenzione di tenere il bambino che nascerà di lì a poco. Una scena di Un mondo a parte (fonte: BIM)Trent’anni dopo, nel 1988, lo scenario si ripete per Barbara Hershey, Jodhi May e Linda Mvusi, protagoniste di Un mondo a parte di Chris Menges.