Quando inizia il Tour de France 2024? Date - programm - dove vederlo in tv

CALENDARIODEPrima tappa (sabato 29 giugno): Firenze-Rimini (205 km) Seconda tappa (domenica 30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km) Terza tappa (lunedì 1° luglio): Piacenza-Torino (225 km) Quarta tappa (martedì 2 luglio): Pinerolo-Valloires (138 km) Quinta tappa (mercoledì 3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas (177 km) Sesta tappa (giovedì 4 luglio): Maçon-Digione (163 km) Settima tappa (venerdì 5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25 km, cronometro individuale) Ottava tappa (sabato 6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises (176 km) Nona tappa (domenica 7 luglio): Troyes-Troyes (199 km) Decima tappa (martedì 9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km) Undicesima tappa (mercoledì 10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lloran (211 km) Dodicesima tappa (giovedì 11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km) Tredicesima tappa (venerdì 12 luglio): Agen-Pau (171 km) Quattordicesima tappa (sabato 13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km) Quindicesima tappa (domenica 14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km) Sedicesima tappa (martedì 16 luglio): Gruissan-Nimes (187 km) Diciassettesima tappa (mercoledì 17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km) Diciottesima tappa (giovedì 18 luglio): Gap-Barcelonette (179 km) Diciannovesima tappa (venerdì 19 luglio): Embrun-Isola 2000 (145 km) Ventesima tappa (sabato 20 luglio): Nizza-Col de la Couillole (133 km) Ventunesima tappa (domenica 21 luglio): Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale)DE2023:IN TV E STREAMING Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD e poi su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.

Sarà un estate ricca di grandi eventi per Mathieu van der Poel. Il campione olandese ha fatto conoscere i suoi piani per il mese di luglio ed agosto, visto che parteciperà al Tour de France e poi alle Olimpiadi di Parigi 2024. oasport

Roma, 15 maggio 2024 – Mentre il mondo del ciclismo catalizza la sua attenzione sul Giro d'Italia 2024, arrivato alla tappa 11, oltralpe si pensa già al Tour de France 2024, in partenza il 29 giugno da Firenze. La startlist si preannuncia già interessante, al netto delle tante cadute della primavera che hanno allontanato diversi big dalla bicicletta e della presenza già certa di Tadej Pogacar, ora in rosa ma con ambizioni anche in giallo per centrare quella doppietta che sfugge proprio dal suo anno di nascita: tra coloro in bilico c'è un Jonas Vingegaard tornato ad allenarsi ma non ancora sicuro di poter andare a caccia del tris. sport.quotidiano

Pogacar come Pantani nel 1998 Doppietta Giro-Tour nel mirino: quali avversari troverà in Francia - Pogacar come Pantani nel 1998 Doppietta Giro-tour nel mirino: quali avversari troverà in Francia - Era l'obiettivo sin da inizio stagione, un'annata programmata per riuscire in questa impresa. Ora il primo tassello (quello probabilmente più facile) è ... oasport

Via Saragozza a Bologna chiusa: quando e dove - Via Saragozza a Bologna chiusa: quando e dove - Lavori di asfaltatura in previsione dell’arrivo del tour de france rivoluzionano la viabilità di una delle radiali più trafficate: due giorni di stop totale, poi il senso unico ... ilrestodelcarlino

Tour de France: ripristini della pavimentazione sui lungarni - tour de france: ripristini della pavimentazione sui lungarni - Ripristini della pavimentazione su piazza del Pesce e sui lungarni Archibusieri-Anna Maria Luisa dei Medici i n via del tour del france, e anche risanamenti dell’asfaltatura in via Simone Martini. E ... nove.firenze