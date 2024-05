Puglia - maltempo | allerta per temporali fino a sera Protezione civil - previsioni meteo

(Di domenica 26 maggio 2024) Il dipartimento dellae ha emesso per lal’con validità dalle 13 per sette ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli,a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontee della. L'articoloper e, proviene da Noi Notizie.. .

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcuni treni subiscono le modifiche indicate di seguito. noinotizie

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di all. Il primo con validità dalle 8 di domani, 19 aprile, per ventiquattro ore. Si prevedono “venti: da forte a burrasca settentrionali.” Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. noinotizie

Alcune regioni oggi in allerta maltempo (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. noinotizie

Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a sera Protezione civile, previsioni meteo - puglia, maltempo: allerta per temporali fino a sera Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la puglia l’allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con ... noinotizie

Meteo, tempo instabile fino a inizio giugno: la tendenza dal 29 maggio - Meteo, tempo instabile fino a inizio giugno: la tendenza dal 29 maggio - Verso la fine della settimana il Sud potrebbe essere anche raggiunto ... forma più isolata potranno coinvolgere anche il settore adriatico tra Abruzzo, Molise e puglia. Locali e brevi piogge o rovesci ... meteo

Ritorno in Puglia, impasto di modernità e radici antiche - Ritorno in puglia, impasto di modernità e radici antiche - “Ritorno in puglia” (di chi Forse dell’autore ... gran personaggio che inevitabilmente si associa al principe di Salina (il Sud è cambiato ma fino a un certo punto), che ha fatto della vecchia ... ilriformista