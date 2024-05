Pogacar re del Giro d’Italia - a Roma vince Merlier

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 26 maggio 2024) Tadejha 25 anni e viene da Komenda, città slovena alle porte di Lubiana, a un`ora dal confine con l`Italia. Ed è incoronato ai fori imperiali di. Il più forte corridore al mondo conquista da dominatore l`edizione 107 deld`Italia, dalla reggia dei Savoia a Venaria Reale alla Città Eterna, 21 tappe corse alla media record, anche se è sempre difficile fare confronti tra percorsi ed ere ciclistiche diverse: in ogni caso questoaveva diecimila metri di dislivello in meno rispetto al 2023 el`ha trasformato in una esibizione di forza e divertimento.Sei tappe vinte (Oropa, la crono di Perugia, gli arrivi in salita a Prati di Tivo, Livigno Mottolino e Santa Cristina Valgardena, più Bassano del Grappa), due maglie (rosa e azzurra della montagna), per 20 giorni con la maglia di leader.