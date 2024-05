Playoff Serie B Nazionale | al PalaTerme ore 18 gara-4 contro Ruvo di Puglia Fabo a caccia della ’bella’ col dubbio Sgobba Barsotti avvisa | La stanchezza peserà molto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)-3 ha rotto il leit motiv del confronto fra laHerons Montecatini e la Tecnoswitchdi: dell’andamento a strappi dei primi due capitolinessuna traccia, di rimonte non se ne sono viste, si è visto invece un monologo rossoblù lungo quaranta minuti, intervallato da sporadiche fiammate ruvesi. C’è ancora vita dunque in questa, anche se in casa Herons nessuno si illude: raggiunto l’obiettivo minimo di allungare laalla quarta partita, oggi pomeriggio alle 18 alè ragionevole aspettarsi un matchdiverso da quello andato in scena quarantotto ore prima: "Non mi dispiacerebbe se alla fine-4 si rivelasse simile a-3, sia nell’andamento che nel risultato, come è successo al PalaColombo – scherza coach Federico–. Sappiamo tuttavia che questo èdifficile che accada, perché stanno cambiando gli equilibri e perché la fatica inizia a farsi sentire.