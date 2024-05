Più posti a Medicina e nuovo test dopo il flop

(Di domenica 26 maggio 2024) "Sono 20.867 idisponibili per l’accesso alle Facoltà die Chirurgia nelle Università italiane". Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, al Festival dell’Economia di Trento, a una manciata di ore dalche vedrà alla prova 67.260 aspiranti camici bianchi. "Ho già fatto il decreto – ha sottolineato Bernini –. L’anno scorso erano 19.636, abbiamo già aumentato iquindi e lo faremo ancora perché è doveroso. Sempre evitando la pletora medica e nel rispetto dei fabbisogni. Non siamo degli sconsiderati e non facciamo demagogia però è importante allargare". Martedì debutterà ilper l’accesso aOdontoiatria e Veterinariaildel Tolc Med, al centro di ricorsi e polemiche. Sono 71.508 gli iscritti alle prove, ai candidati disi sommano i 7.862 per Veterinaria. Oltre alla prova di maggio ci sarà una sessione a luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato un imminente aumento dei posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La mossa mira a contrastare la carenza di medici che l'Italia sta affrontando.

