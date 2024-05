Pentathlon - Che figuraccia Tutti alla porta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "Erba alta e sporcizia, per Pesaro una gran brutta figura". E’ quanto denuncia Marcello Valdinocci candidato consigliere comunale di Fratelli sulla piscina di via Togliatti che ha, ieri, ospitato il campionato italiano Open under 15 dimoderno.trascuratezza generale si è aggiunta l’impossibilità per il pubblico, proveniente da diverse regioni italiane, di accederestruttura. "Come se non bastasse – fa presente il consigliere Valdinocci – le famiglie dei ragazzi partecipanti venute da tutta Italia hanno dovuto assistere alle gare dall’esterno, perché le tribune, a detta dei tanti accompagnatori, sarebbero inagibili al pubblico". E ancora: "Questo il messaggio che mi ha girato un amico che aveva un suo parente di Roma venuto a Pesaro per il campionato: ‘Sono ad un evento sportivo dimoderno a carattere nazionale.piscina di Villa San Martino con la presenza di almeno 100 persone (genitori e amici) che vengono da fuori, costretti ad assistere dvetrata esterna con un prato di erba alta, perché il pubblico non può entrare, sembra che le tribune siano inagibili, mi sono vergognato.