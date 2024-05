Pellizzari - protagonista del Giro | È un giovane dalle grandi qualità

(Di domenica 26 maggio 2024) Giuliofa "il" fino alla fine, chiudendo ild’Italia come l’ha aperto: da attaccante arrampicatore rampante ed elegante. Ilchiude al sesto posto la tappa dove è stato. Il "Gioiellino di Camerino" è ancora puntuale: facendo quello che ha promesso di fare alla vigilia della corsa rosa e alla vigilia dell’ultimo tappa disegnata per i fondisti in confidenza con le montagne. Il ‘sogno di Giulio’ può dirsi realizzato, diversamente da come si sperava (vittoria di tappa ripetutamente solo sfiorata), ma con risultati complessivi ed in prospettiva di valenza forse anche superiori alle aspettative. All’arrivo di Bassano del Grappa, gli obiettivi sono centrati: riconquista del diritto di fare passerella a Roma indossando la Maglia Azzurra degli scalatori, quale secondo nella classifica GMP dominata da Pogacar, che però deve vestire la maglia rosa, ennesimo piazzamento ai vertici (sesto assoluto di giornata), debito di riconoscenza nei confronti del pubblico (che l’ha reso proprio beniamino) e del(che l’ha reso personaggio) onorato.

Il talentuoso professionista ventenne Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) sale sul podio del Tour of the Alps. Il ribattezzato ‘Gioiellino’ di Camerino chiude alle spalle del ventiseienne spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Lidl-Trek), con cui ha guidato l’offensiva vincente della terza severa tappa. sport.quotidiano

Succede quello che non ti aspetti in una prima bellissima tappa del Giro d’Italia 2024. Percorso splendido quello tra Venaria Reale e Torino che ha premiato a sorpresa l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez: il corridore della Ineos Grenadiers beffa Tadej Pogacar ed è la prima Maglia Rosa. oasport

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar rifila altri 2 minuti a tutti, Tiberi in maglia bianca - LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar rifila altri 2 minuti a tutti, Tiberi in maglia bianca - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2024 17.26 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon ... oasport

Pellizzari sogna l'impresa, ma a Bassano vince Pogacar con il nuovo record del Grappa - pellizzari sogna l'impresa, ma a Bassano vince Pogacar con il nuovo record del Grappa - La corsa è partita con tanti scatti che hanno portato ad una fuga di undici corridori, tra cui due grandi protagonisti della tappa di ieri ... della corsa è stato il coraggioso attacco di Giulio ... it.blastingnews

Pagelle ventesima tappa Giro d'Italia: Pogacar regale, Pellizzari fa sognare, Bardet spento: promossi e bocciati - Pagelle ventesima tappa Giro d'Italia: Pogacar regale, pellizzari fa sognare, Bardet spento: promossi e bocciati - GIRO D'ITALIA - Tadej Pogacar certifica una volta di più di essere il padrone della corsa rosa e arriva in trionfo anche a Bassano, dopo aver seminato tutti sul ... eurosport