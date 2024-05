Pedlullà | Antonio Conte-Napoli - ci siamo manca solo la firma Super ingaggio per riportare gli azzurri in vetta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 26 maggio 2024) Secondo Alfredo Pedullà, l’approdo dialsarebbe ormai imminente. Le parti sono vicinissime all’accordo.agli ultimi dettagli per l’approdo dial. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, le parti sarebbero vicinissime alla fumata bianca per l’dell’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham. “: i bonus salgono leggermente, nonlontanissimi dai 10 milioni a stagione per un triennale. Base fissa 6,5-7 a stagione. Orala“, ha scritto Pedullà sui social. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi deciso di aumentare leggermente i bonus rispetto all’offerta precedente,ando così gli ultimi ostacoli per assicurarsi le prestazioni del tecnico salentino.