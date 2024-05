Pattinaggio - dieci medaglie per le atlete ferraresi Quadrifoglio sul podio

14 medaglie complessive di cui quattro d’oro, cinque d’argento e cinque di bronzo. Tiene botta l’Italia in occasione dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico rotelle riservati alla spettacolare specialità dei Gruppi Show e Precision andati in scena a Reggio Emilia Pur dovendo fronteggiare una Spagna che nelle categorie maggiori ha dimostrato come sempre grande solidità ed originalità, sulla pista emiliana i nostri ragazzi hanno ben figurato, ottenendo risultati molto importanti anche in campo Junior, aspetto da non sottovalutare in chiave futura.

oasport