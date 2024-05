Passione politica - eredità di nonno Mario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Tommaso Guidazzi ha 24 anni e studia Lettere a Milano. E’ candidato nella lista Pri. Laper la? "E’ eredita da mio(figura storica del Pri cesenate, Ndr). La sua cui dedizione civica eè sempre stata mio punto di riferimento e d’ispirazione" risponde Tommaso in dialogo con l’esponente repubblicano Diego Angeloni. Tommaso il malessere dei suoi coetanei come paura del futuro e mancanza di riconoscimento da parte della società. Per questo pone l’esigenza di nuove politiche di educazione e integrazione. I capisaldi di queste nuove politiche vertono su "organizzazione di incontri extra-scolastici per far maturare le coscienze, magari affiancati dalle associazioni sportive. L’educazione civica deve essere arricchita e accompagnata da laboratori e collaborazioni con i municipi. Per allenare i ragazzi alla partecipazione, all’attività amministrativa e alla cogestione delle proprie attività.