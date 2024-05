Pallamano Publiesse Chiaravalle nella storia | è promossa in Serie A Gold

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) La squadra di Guidotti vola per la prima volta in massimaribaltando il Cologne in Gara 3 dal 14-17 al 28-23. Anche Camerano è promosso: si sognano tre marchigiane in, 26 maggio 2024 – È un’emozione incredibile, di quelle che fanno tremare le gambe e spezzano la voce di gioia: laè in! Al termine di una partita stupenda contro il Metelli Cologne, vinta 28-23, la squadra esina conquista l’accesso alla massimaper la prima volta nei suoi 48 anni di. La partita In avvio di partita il Cologne si mostra subito aggressivo, firmando la prima marcatura con Leiblich.reagisce subito con una combo gol di Castillo, parata di Sanchez e gol di Morettin per riprendere il vantaggio. Sarà il leit-motif di tutto il primo tempo, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo (al massimo ci sono state due reti di distanza), fino ad arrivare all’intervallo con il punteggio di 13-13.