Pagazzano - le amministrative per ripartire dopo il commissariamento

(Di domenica 26 maggio 2024)le dimissioni del sindaco Daniele Bianchi a metà dello scorso anno, il Comune diha subìto ilma è ora pronto acon una nuova amministrazione. È questa l’ambizione della lista -le, che può contare anche su l’ex sindaco del paese (ma anche di Treviglio) Beppe Pezzoni, che nelle scorse settimane aveva appunto lanciato l’invito a tutte le coalizioni politiche locali a unirsi per il bene del paese. Se Bianchi ha deciso di non aderire, gli ex amministratori Moriggi e Fulvio Pagani hanno accettato la sfida: il tutto, come spiega il candidato sindaco, “per consentire di tornare a una navigazione più serena, come sempre era stata quella del nostro comune”.i problemi dell’ultimo periodo, al nuovo sindaco spetterà un compito non facile: “Chi sarà scelto dalla popolazione per amministrare il Comune nei prossimi anni dovrà fare scelte anche dolorose – precisa Moriggi -.