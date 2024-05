Orsini | serve Piano casa per alloggi a basso costo - faremo proposte

“Considerati gli attuali dati dell’inflazione nella prossima riunione della Bce mi aspetto una prima mossa per ridurre i tassi. Non credo di svelare nessun segreto perché è una convinzione diffusa. I dati recenti vanno in questa direzione e rafforzano la nostra certezza nel fatto che potremo ... ilsole24ore

“Io lavorerei per mettere in sicurezza le case, non per far andare via la gente. Poi è chiaro che sul piano casa, che avrà anche una seconda tranche, ci sarà anche un intervento sulla messa in sicurezza, sulle assicurazioni e quello sarà fondamentale”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha ... ildenaro