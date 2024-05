Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Roma-Roma - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024), domenica 26 maggio, va in scena la ventunesima e ultima tappa del. Ultima giornata di fatiche per i corridori dell’edizione n.108 della Corsa Rosa, anche se molto presumibilmente sarà una passerella fino alla prestigiosa volata finale. Tadej Pogacar sfilerà da dominatore, mentre Jonathan Milan andrà a caccia del poker di successi.per l’ultima tappa di questa Corsa Rosa: 125 chilometri misura l’ultima frazione. Si parte dazona Eur e si va verso il mare: si arriverà sul Tirreno, al Lido di Ostia, per poi tornare indietro verso la Capitale, rientrare dentro la città e affrontare il circuito finale intorno ai Fori Imperiali: 9.5 chilometri da affrontare in otto giri per arrivare alla volata finale. Milan vuole riscattare la delusione di Padova e chiudere con il sorriso unin cui si è preso di forza il titolo di miglior velocista.