Nuovo allenatore del Bologna | Italiano favorito - Tedesco insegue

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Poteva finire meglio, con la caccia al terzo posto aperta fino all’ultimo e senza i veleni di una separazione traumatica che a Casteldebole ha fatto volare gli stracci e che sui social in queste ore ha preso le sembianze di una caccia senza esclusione di colpi al Motta promesso sposo alla Juve, di sicuro la destinazione meno digeribile per il tifoso rossoblù. Addio a Thiago: partecipa al nostro sondaggio E invece è finita con la qualificazione alla Champions League, un quarto posto sfumato ieri dopo la vittoria della Juve col Monza (anche il quinto è a rischio se l’Atalanta farà 3 punti nelle due partite che le restano) e con un abbraccio tra Thiago e i suoi ragazzi sul prato di Marassi che racconta meglio di mille parole l’empatia totale che in questi due anni si è creata tra i calciatori rossoblù e il loro demiurgo. E’ un’empatia che non è bastata a far sì che Motta resistesse alle sirene bianconere, se sarà questo, come ormai sanno anche i muri, l’approdo del tecnico.

