Non decideranno i radical chic Elezioni europee - la sfida di Meloni

(Di domenica 26 maggio 2024) In tv sulla Rai, in video su La7: Giorgiamette l'elmetto da campagna elettorale e punta contro i "salotti". in Europa chiude alle "alleanze arcobaleno" ma non alla estrema destra («non do patenti di impresentabilità») e a chi lega il suo futuro al premierato risponde: se il referendum non passa «chissene importa, gli italiani mi giudicheranno dopo i miei 5 anni». E con Elly Schlein si accende lo scontro sui tagli ai Comuni. «È la regina dell'austerità», attacca la segretaria dem. Dopo l'uscita sarcastica su Tele, la premier non abbandona il linguaggio sopra le righe, anche in un video diffuso da La7 per gli spazi autogestiti della campagna elettorale: «Cari telespettatori de La7 - esordisce - È da un po' che non ci si vede ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell'economia e dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale.