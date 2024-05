Noleggio auto di lusso - ecco i costi e l' offerta

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato un 54enne per appropriazione indebita di un’autovettura presa a noleggio per lungo termine. L’uomo, infatti, dopo aver stipulato un contratto con una nota società di noleggio e aver ritirato il veicolo, aveva fatto perdere le proprie tracce, non corrispondendo il canone mensile e non riconsegnando l’auto.

