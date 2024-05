Niang all' ultimo respiro - Roma ko ed Empoli salvo

(Di domenica 26 maggio 2024) I toscani restano in serie A grazie al 2-1 sui giallorossi- Un gol dial 93' regala all'la vittoria contro lae soprattutto la terza salvezza consecutiva dei toscani. Al 'Castellani' il 2-1 degli uomini di Nicola condanna alla retrocessione il Frosinone, che allo 'Stirpe' h .

L’ Empoli ha battuto la Roma con un gol di Niang al 93? e quindi manda clamorosamente il Frosinone in Serie A. La squadra di Nicola esulta mentre i giallorossi di De Rossi chiudono il campionato con una sconfitta ma in Europa League SALVEZZA – L’ Empoli di Davide Nicola ce l’ha fatta: i toscani ... inter-news

Empoli, 26 maggio 2024 - Due uomini del destino nella salvezza dell'Empoli. Se Nicola in panchina è il magistrale architetto di questa salvezza azzurra, il suo agente sul campo, che ha reso il sogno realtà è Niang . Un gol del senegalese nel recupero schianta la Roma per 2-1 e regala la permanenza ... sport.quotidiano

AGI - Un gol di Niang al 93' regala una clamorosa salvezza all' Empoli all'ultimo respiro dell'ultima giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2-1 proprio grazie alla rete dell'ex Milan, dopo che Aouar era riuscito a pareggiare l'iniziale gol dell'ex giallorosso Cancellieri. Davide Nicola compie ... agi

De Rossi condanna Di Francesco alla B: "Mi fa male" - De Rossi condanna Di Francesco alla B: "Mi fa male" - L’allenatore giallorosso deluso dopo il risultato ottenuto questa sera che ha visto la sua roma cadere ad Empoli Si è chiusa nel peggiore dei modi la stagione della roma e quella di Daniele De… Leggi ... informazione

Il miracolo di Cannavaro, l'Udinese ringrazia il subentrato David e condanna il Frosinone - Il miracolo di Cannavaro, l'Udinese ringrazia il subentrato David e condanna il Frosinone - e lo condanna ad una dolorosissima retrocessione anche in virtu' della vittoria dell'Empoli al 93' contro la roma. Allo Stirpe finisce 1-0 grazie ad un lampo di Davis, mentre al Castellani il 2-1 ... msn

A Empoli salvezza arriva con Niang nel recupero - A Empoli salvezza arriva con niang nel recupero - L'Empoli batte la roma in casa con un gol di niang al 93'. Un successo che vale la permanenza in Serie A. La gara termine con i fuochi d'artificio e con migliaia di persone in campo. Una vittoria ... ansa