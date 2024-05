Nella puntata di Affari tuoi di Domenica 26 Maggio vinti 100000 euro – VIDEO

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 26 maggio 2024)serata di262024, il seguitissimo game show di Rai Uno condotto da Amadeus, fa registrare un’altra vincita record: ben! Come sempre la gara è stata avvincente e il “Dottore” ce l’ha messa tutta per creare difficoltà e confondere i concorrenti, che però non si sono fatti ingannare e, alla fine, sono riusciti ad accaparrarsi una cifra da sogno. Non avete potuto vedere la? Ecco, in breve, come è andata.di262024: i concorrenti e la regione in gara A giocare, dopo 18 puntate di attesa, è stato chiamato Carlo da Chieti, quindi la regione Abruzzo. L’uomo ha gareggiato avendo come partner il fratello Francesco. Il pacco che la sorte ha loro assegnato è quello con il numero 13.